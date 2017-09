Na manhã deste sábado (16), uma autônoma de 20 anos, foi vítima de violência doméstica no bairro Galo da Serra, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). De acordo com o pai da vítima, que é técnico a agrícola, o agressor de chama Jeferson Rios, 23 anos. Ele é acusado de jogar água quente na namorada, enquanto ela dormia. A motivação seria ciúmes, após uma briga.

Em uma rede social o pai faz um desabafo e afirma “Este covarde Jeferson Rios tentou assassinar minha filha!! E com ajuda dos pais fugiu!!! Me ajudem a bota (sic) esse maldito na cadeia!!! Qualquer informação ligar para polícia ou ligar 992005098. #não foi violência doméstica foi tentativa de homicidio!!!por favor compartilhem!!!!!” Diz o texto.

Segundo o técnico agrícola, o suposto agressor chegou na casa do casal morava pela manhã, colocou uma panela com água no fogão e enquanto a namorada dormia, deu um puxão no cabelo da vítima e jogou a água fervendo no rosto da mulher.

O pai da jovem disse ainda que após o ataque, o suspeito fugiu e a filha levada pela sogra até o pronto-socorro de Presidente Figueiredo. A mulher foi transferida para o Hospital 28 de Agosto, na capital. A autônoma sofreu queimaduras de 1° e 2° grau no rosto, braço e mão.

O caso foi registado como violência doméstica na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo. Já nesta segunda-feira (18), o ocorrido vai ser registrado pelos familiares na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), em Manaus.