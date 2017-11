Dentro dos pacotes foram encontrados 17 celulares, baterias, carregadores, chips e fones de ouvido

Na manhã desta sexta-feira (17), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Umanizzare Gestão Prisional Privada, apreenderam três pacotes que foram arremessados da área externa para o interior do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no km 8 da BR-174. Um homem, ainda não identificado, fez o lançamento dos materiais para a área do gramado dos pavilhões. Entre os objetos proibidos dentro dos pacotes estavam 17 aparelhos celulares.

A ação aconteceu por volta das 09h, quando o policial que estava na guarita B da muralha do Ipat avistou o sujeito arremessando os materiais. O agente fez três disparos de alerta para impedir a ação.

Os pacotes foram recolhidos em três áreas distintas: o primeiro na guarita do Ipat, o segundo ficou preso na concertina de contenção da muralha, em frente ao pavilhão A da unidade, e o último pacote caiu na área interna do pavilhão A, próximo ao espaço da ronda do agente de socialização da Umanizzare, que recolheu o pacote e entregou ao supervisor de plantão.

Ao abrirem os embrulhos, foram encontrados 17 aparelhos celulares, 15 chips, quatro carregadores, três baterias e três fones de ouvido. Todo o material foi encaminhado para a direção da unidade.

Detentos do regime semiaberto são suspeitos

A Seap afirma que a ação pode ter sido organizada por detentos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj Semiaberto), pois a entrada de pessoas no ramal que dá acesso as unidades é controlado pela Força Nacional. Só ela autoriza o acesso de funcionários, familiares nos dias de entrega de material e visita, e detentos do semiaberto. Como nas sextas as unidades prisionais não recebem familiares para entrega de materiais, o órgão trabalha com a suspeita do envolvimento de presos do semiaberto.

