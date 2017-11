O caso ocorreu na madrugada deste sábado (25), em um posto de gasolina, nas proximidades do supermercado Veneza, bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus. O vídeo, gravado pelas câmeras de segurança do local do local, mostra um homem passando a mão nas nádegas de uma mulher no momento em que ela deixava a loja de conveniência e o acusado entrava no estabelecimento. A jovem ficou muito irritada e partiu para cima do suspeito. Em seguida outras pessoas entram no local e uma briga generalizada tem início. Ninguém foi identificado até o momento. Em seguida a confusão passa para o lado de fora da loja, onde ficam as bombas de combustíveis, e o acusado em uma picape provoca estrados em um veículo e em equipamentos do posto.

Veja agora toda a confusão:

O caso está sendo investigado pelo 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que fica na Rua Athos Carneiro, Bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul.