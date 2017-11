Hotel oferece desintoxicação de estresse por meio de áreas verdes e SPA

Entre as atividades e terapias para desintoxicar hóspedes que vivem em constante estresse nos centros urbanos estão massagens terapêuticas e trilhas

Quem quer passar por um período de desintoxicação e diminuir o peso do estresse dos centros urbanos encontra espaços reservados para atividades físicas e terapias no Ilha de Toque Toque Boutique Hotel. Localizado em São Sebastião, o hotel alia o que há de melhor em equipamentos para treinamento físico em sua área fitness e profissionais especializados em diversos tipos de tratamento no SPA L’Ocittane Au Bresil/ITTBH. Além deles, é possível ter contato com a imensa área verde no entorno do hotel que permite fazer trilhas e encontrar diversos tipos de flores, plantas, pássaros e animais silvestres.

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel foi inaugurado em 2007 e desde então se tornou uma referência em hospedagem de classe e requinte no litoral norte de São Paulo. Iniciou com cinco apartamentos e hoje possui treze unidades construídas com tijolos ecológicos e móveis de material de demolição. Além dos materiais usados na construção, os empresários Edson e Renata Pavão investiram na qualidade dos serviços. O boutique hotel conta com sauna, hidromassagem, ar condicionado nos quartos, rede wirelles, serviço de quarto e restaurante próprio.

Com localização privilegiada, o Ilha de Toque Toque Boutique Hotel está situado na serrinha que liga Maresias à Toque Toque Grande. É neste trecho da rodovia, que se tem a visão paradisíaca da Ilha de Toque Toque, que dá nome ao empreendimento. A poucos minutos de praias maravilhosas como Calhetas, é considerado um hotel que oferece toda a tranquilidade e sossego, tornando-o exclusivo, como atestam os mais importantes selos de qualidade do turismo internacional.

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel conta ainda conta ainda com opções de lazer, bem-estar e uma área verde de 20 mil m² no meio da mata atlântica, com trilhas que levam a pontos estratégicos da serra e praias vizinhas. Por elas, o hóspede pode se deparar com flores e plantas típicas da mata atlântica bem como pássaros e animais silvestres. No deque da piscina é possível ouvir as ondas que quebram logo abaixo e se apaixonar com a encantadora visão da baía de Toque Toque Grande.

O SPA e o Fitness Center são serviços diferenciados que amplia o conceito de hotelaria de requinte e bom gosto. “O nosso hóspede terá todo o acompanhamento necessário para cuidar da mente e do corpo”, destaca a diretora-geral, Renata Pavão. O fitness center e o SPA com a marca L’Occitane são espaços permanentes no Ilha de Toque Toque Boutique Hotel e onde é “possível realizar uma desintoxicação do dia a dia maçante das grandes cidades”, salienta a diretora. O perfil tranquilo e intimista da pousada, aliado às atividades físicas e os tratamentos de massagens terapêuticas, propõem uma forma de fugir do stress e retomar o equilíbrio físico, mental e espiritual. O SPA está situado ao lado da piscina em um local de fácil acesso para os hóspedes das 13 únicas e exclusivas suítes, algumas delas diante da estonteante visão da baía de Toque Toque Grande.