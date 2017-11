HPS da Zona Norte realiza campanha “Seja o Papai Noel de uma Criança”

Os colaboradores do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Zona Norte estão realizando a campanha “Seja o Papai Noel de uma Criança”. O objetivo é arrecadar presentes para quem vive em situação de vulnerabilidade social nos abrigos Monte Salém e Nacer. Quem não é colaborador da unidade, mas deseja ajudar esses abrigos, pode participar da campanha doando roupas em bom estado de conservação, alimentos não perecíveis e material escolar, de higiene e limpeza.

“Entre nossos colaboradores, iremos arrecadar presentes para as 54 crianças e adolescentes que vivem nesses abrigos. Não pode esquecer de colocar o nome da criança ou adolescente no embrulho”, disse Edson Martins, diretor administrativo do HPS da Zona Norte.

Para ser o Papai Noel de uma criança, primeiro, o colaborador do hospital deve escolher um cartão na árvore de Natal montada na recepção da administração do HPS da Zona Norte, e adquirir um presente para a criança ou o adolescente cujo nome está no cartão. A entrega do presente será feita na recepção da administração até o dia 8 de dezembro.

A campanha é coordenada pela organização social Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed) e pela Zona Norte Emagessa Sociedades de Propósito Específico (SPE). Imed e SPE são responsáveis pela gestão e funcionamento do HPS da Zona Norte, uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Susam).

Outras doações – A recepção da administração do HPS da Zona Norte – na Av. Torquato Tapajós, S/N – e o escritório do Imed – na Av. Djalma Batista, número 3.000, edifício Amazonas Flat – são os postos onde podem ser entregues roupas em bom estado de conservação, alimentos não perecíveis e material escolar, de higiene e limpeza. A arrecadação segue até o dia 8 de dezembro.

No HPS da Zona Norte, a entrega pode ser feita em qualquer horário, incluindo fins de semana e feriados. Já no escritório do Imed, a entrega deve ser feita em horário comercial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“O Natal é tempo de reforçar os laços da solidariedade. A maioria das crianças fica ansiosa por um presente no fim de ano. Mas quem vive nesses abrigos tem muitas necessidades, por isso iremos arrecadar esses materiais como forma de ajudar a manutenção desses lares que fazem um trabalho de suma importância”, disse Robson Rosa da SPE.

Para entrar em contato com a organização da campanha, ligue para 3182-9750, ramais 1669 e 1670. Ou envie um e-mail para: [email protected]

Celebração do Natal – No dia 14 de dezembro, a partir das 9h, as crianças e adolescentes os abrigos Monte Salém e Nacer participarão da celebração do Natal no auditório do HPS da Zona Norte. Além do Papai Noel, o momento contará com a presença de personagens infantis e atividades lúdicas.

O abrigo Nacer fica no Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro, e atualmente atende 24 crianças e adolescentes. Envie um e-mail para [email protected] para entrar em contato com o abrigo. Ou ainda, ligue para (92) 3302 – 6282 ou (92) 99326-6222.

O Abrigo Monte Salém está localizado na rua do Bosque, também conhecida como Estrada da Vivenda Verde, Tarumã. Atualmente atende 29 crianças e adolescentes. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (92) 98818-3669 e (92) 98111-3931 ou por e-mail: [email protected]