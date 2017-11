Em sua quarta edição, a ParaCopaSesc – Circuito Nacional desembarca pela primeira vez em Manaus. O projeto incentiva o esporte inclusivo, onde crianças, adolescentes e adultos com e sem deficiência podem participar. Além das modalidades esportivas, ocorrerão apresentações, vivências e palestras com grandes nomes do esporte paralímpico.

O evento ocorrerá de 23 a 25 de novembro, das 9h às 19h30, no Sesc Balneário, localizado na Av. Constantinopla, 288 – Alvorada. Jogos recreativos adaptados, atletismo, arremesso de peso, de dado e de disco, revezamento, vôlei, futsal, natação, queimada, goalball, bocha, tênis de mesa e treinamentos diversos fazem parte da programação.

O tema da primeira palestra será “Sonho e Superação”, ministrada pelo atleta paralímpico Yohansson Nascimento, medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Londres (2012), campeão e recordista mundial na prova de 200m (Classe T- 46) – Lyon (2013) e medalhista de bronze nas Paralimpíadas – Rio 2016 (100 m).

“Bocha Adaptada”, “Treinamento de Nadadores Paralímpicos”, “Dança em cadeira de Rodas, “Dança para Deficientes Visuais” e “Futebol de 5 : Um Esporte possível para Deficiente Visual” serão os temas das vivências abordadas por especialistas e doutores em desporto paralímpico.

Paratletas, profissionais de educação física, acadêmicos e público em geral podem participar da ParaCopaSesc. As inscrições para assistir às palestras podem ser realizadas até dia 25/09 por meio do portal do Sesc (www.sesc-am.com.br). Já as inscrições para participar dos jogos devem ser feitas diretamente na coordenação de esportes do Sesc, situada na academia do Sesc Balneário. Paratletas devem apresentar laudo.

ParaCopaSesc

Mais do que um projeto desportivo, o ParaCopaSesc agrega atividades nas áreas sociais, educativas e culturais, caracterizando-se como um projeto amplo e efetivo, com maiores dimensões sociais. Assim, associa às competições paraesportivas, com seminários, cursos, palestras, mesas redondas, oficinas, vivências e etc. Estas ações têm como objetivo principal a aproximação dos públicos, incentivando o contato, o conhecimento e a relação de amizade entre os participantes.