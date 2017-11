Identidade, política e negritude em pauta no Até o Tucupi

O Festival Até o Tucupi promoverá, nesta quinta-feira, 23/11, uma programação voltada para discussões de identidade, política e juventude negra. O evento inclui exposições, debates e rodas de conversas gratuitas.

Das 9h às 11h, será realizado o debate sobre ‘Políticas para a juventude negra e o Plano Municipal de Juventude’, na escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, quilômetro 23 da BR 174, no Distrito Agropecuário. Na escola será realizada ainda Semana da Juventude – Exposição fotográfica “Personalidades Negras”.

Já à tarde, no Musa do Largo São Sebastião, no Centro, das 15h às 18h, estará aberta a Estação Wikipédia Personalidades Negras do Movimento Negro do Amazonas. Ainda no Musa, das 19h às 21h, ocorrerá a Roda de Conversa ‘Mais negras e negros na política’, que terá como facilitadoras Michelle Andrews e Priscila Carvalho.

Ainda no dia 23, das 18h às 21h, na sede do Coletivo Difusão, localizado na rua Boa Sorte, nº 555, Presidente Vargas, acontecerá a Oficina ‘Todas são manas – Introdução à produção de beats’ (exclusiva para mulheres), com a DJ Naty Veiga.

Na última terça-feira, 21/12, o Até Tucupi promoveu o primeiro dia do ‘Seminário Até o Tucupi de Música’. O processo de produção musical e modelos de divulgação nas plataformas digitais foram temas abordados durante a mesa redonda. O evento foi realizado na Escola Superior de Artes e Turismo (UEA-Esat).

Na ocasião, a cantora e compositora Anne Jezini ministrou a palestra ‘Da composição às plataformas digitais’ e abordou os principais processos de produção musical até sua distribuição nas mídias digitais como, por exemplo, Spotfire, iTunes e Youtube.

Esse ano, com a edição comemorativa de 10 anos, o Festival Até o Tucupi de Artes Integradas é realizado pelo Coletivo Difusão. O evento iniciou no dia 20/11 e vai até o dia 25/11. Shows Musicais, exposições e palestras integram a programação da Semana de Juventude de Manaus 2017. A celebração conta com apoio da Prefeitura de Manaus – por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e Manauscult e Governo do Estado do Amazonas, a partir da SEC.