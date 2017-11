Tweet on Twitter

Cinco profissionais do Jornalismo Esportivo nacional e local estarão reunidos no dia 9 de dezembro no Salão Rio Negro, do Quality Hotel Manaus para o II Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia. O evento reunirá mais de 300 pessoas entre estudantes e profissionais.

Elis Alves da TV A Crítica, Fabíola Andrade, Thiago Oliveira e Andre Hernan do Sportv e Mauro Naves da TV Globo vão falar de esportes as vésperas da Copa do Mundo na Rússia.

Abrindo a programação, ás 9h a diretora Elis Alves vai falar da experiência de 20 anos de televisão e comentar sobre o “Craque na TV”, primeiro programa esportivo apresentado e dirigido por mulheres.

Depois, ás 10h30 Fabíola Andrade vai retratar o papel da mulher no jornalismo esportivo. “Vamos falar da importância da mulher nesta profissão”, disse.

À tarde, abrindo a rodada, às 14h o radialista e jornalista, Thiago Oliveira – apresentador do programa esportivo “Ta na Área” vai falar do novo formato do jornalismo esportivo. “Levem o celular de vocês, vamos fazer selfies. O novo jornalismo é feito por esse aparelho que está na palma da nossa mão”, comentou.

Fechando o evento, a partir das 15h30 a mesa-redonda “Os desafios de uma grande cobertura esportiva” com Andre Hernan e Mauro Naves. Juntos somam mais de 30 anos de profissão e cobrem Seleção Brasileira.

Inscrições

As inscrições para o II Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia estão abertas ao valor de R$ 180,00. Os interessados podem pagar de duas formas:

Via boleto bancário

Conta Poupança – Larissa Balieiro Pinheiro

Agência 0482

Conta: 0761031 – 9

Ao depositar, é preciso enviar comprovante para [email protected] para receber a confirmação da inscrição

Ou pelo link: http://bit.ly/2yqH1V0 para pagamento no cartão em até duas vezes. Durante o pagamento no cartão terá um formulário para confirmar sua inscrição.

Certificado

O evento vai disponibilizar Certificado de Participação aos interessados. O credenciamento inicia ás 8h.

Informações: (92) 99235 6291 ou @simposioam no instagram e facebook.