IML realiza sepultamento de corpos não reconhecidos e sem procura de familiares

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Em conformidade com a Lei 8.501, de 30 de novembro de 1992, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), torna público o sepultamento de cinco corpos não reconhecidos (não reclamados por familiares), no Instituto Médico Legal (IML).

A SSP-AM informa que o sepultamento se faz necessário devido à lotação da câmara fria e pelo estado de decomposição dos corpos, uma vez que todas as tentativas para encontrar os familiares foram feitas, sem sucesso. O sepultamento está previsto para ocorrer no sábado (15), às 8h.

Seguem em anexo os dados dos mortos a serem sepultados:

Clique aqui:

IML