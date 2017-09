O Manaus FC conseguiu a segunda vitória no Campeonato Amazonense de Futebol da categoria Sub-16 (Infantil). A “vítima” da vez foi o Holanda por 1 a 0, gol de Leonardo no primeiro tempo. O duelo aconteceu na tarde deste sábado, 16 de setembro, no estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

O jogo foi válido pela terceira rodada do Estadual. Antes de bater o Holanda, o Gavião do Norte já tinha vencido o Flamanaus por 1 a 0 na primeira rodada. O time tem seis pontos e uma partida atrasada da segunda rodada contra o Rio Negro – o confronto acontece na próxima quarta-feira, dia 20, às 16h40, no estádio Carlos Zamith.

O técnico do time Sub-16 do Manaus, professor Rivaldo Silva, comentou sobre a dificuldade enfrentada diante do adversário, mas exaltou a força de vontade do grupo para somar mais três pontos na tabela de classificação.

– A nossa segunda vitória foi conquistada com muito sacrifício, a garotada foi herói porque correu bastante, cansou em determinado momento do jogo, mas conseguimos ganhar mais uma partida, fomos a seis pontos e adentramos no G-4”, comentou o treinador.

Sul América na ponta

A liderança da categoria é do Sul América, que venceu o Nacional por 1 a 0 e chegou a sete pontos em três rodadas. O G-4 é completado por Nacional (segundo com seis pontos), Manaus FC (terceiro com seis pontos) e Clipper (quarto com quatro pontos).

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira