Inpa realiza no Bosque da Ciência, nesta sexta-feira, a 3ª edição do projeto Circuito da Ciência

O projeto em como objetivo a socialização da produção científica e a promoção da educação ambiental para a comunidade. Escolas interessadas podem agendar visita pelo agendamento eletrônico. A próxima edição acontecerá no dia 28 de julho

Com o objetivo de socializar a produção científica e promover a educação ambiental para a comunidade, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) realiza, nesta sexta-feira (14), a terceira edição do projeto Circuito da Ciência de 2017. O evento acontece no Bosque da Ciência, das 8h às 11h, e são esperados cerca de 200 alunos da rede de ensino de Manaus.

Para esta edição, que estava programada para acontecer no último dia 23 de junho, confirmaram presença a Escola Municipal Eliana Pacheco Braga (Santa Inês), a Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza (Armando Mendes), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Doutor Félix Valois Coelho (Nova Cidade) e o 8º Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (CMPM VIII) – Escola Estadual Coronel Pedro Câmara (Santo Agostinho).

O projeto Circuito da Ciência é uma realização do Inpa, por meio da Coordenação de Extensão (Coext), e acontece sempre na última sexta-feira de cada mês com a participação de alunos de escolas públicas e particulares da capital.

De acordo com a coordenadora do projeto Circuito da Ciência, a bióloga Fernanda Reis, a escola interessada em participar do projeto pode fazer o agendamento eletrônico que está disponível na página do Bosque da Ciência. “Após se cadastrar no sistema de agendamento de visitas ao Bosque da Ciência, nossa equipe entrará em contato para algumas orientações”, diz.

Durante a programação do Circuito, os estudantes e visitantes do Bosque poderão conferir as exposições do projeto Peixe-boi da Amazônia; Frutos Comestíveis da Amazônia; Malária e Dengue, Leishmaniose; Invertebrados Terrestres Vivos; Insetos aquáticos; Projeto Ecoethos da Amazônia; Quiz Boas Práticas para Baixas Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE); e Quelônios da Amazônia.

Também poderão embarcar numa “viagem” ao Planetário para conhecer o sistema solar, além de conhecer um pouco os trabalhos desenvolvidos pelo Biotério Central do Inpa, um dos mais modernos na criação e experimentação de animais (camundongos, hamsters e ratos).

Oficina de Saúde Bucal e os estandes “Motor Stirling: uma fonte alternativa de energia para a Amazônia rural”; sorvete caseiro; prevenção contra o caramujo africano e Química dos Frutos Amazônicos também fazem parte da programação do projeto Circuito da Ciência, além do Grupo de Escoteiros, Instituto Soka/Cepeam; e artesãs itinerantes.

O projeto Circuito da Ciência recebe o apoio da Associação Amigos do Peixe-boi da Amazônia (Ampa), Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental (Lapsea/Inpa), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Uninorte, Serviço Social do Comércio (Sesc), Grupo de Escoteiros, Instituto Soka/Cepeam, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima e Escola Municipal Lucila Freitas, artesãs itinerantes e Brothers.

Da Redação – Ascom Inpa

Foto: Acervo Ascom Inpa