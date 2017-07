Inscrições para nova turma do “Cuidador Comunitário” terão início no próximo dia 17

As inscrições para uma nova turma do curso “Cuidador Comunitário”, promovido pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e a Fundação Doutor Thomas (FDT), serão abertas no próximo dia 17, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do São José 4, na Rua 12, 402 – São José Operário, zona Leste de Manaus, onde serão ministradas as aulas.

Com o objetivo de levar à população informações sobre o cuidado com os idosos no seio familiar, a atividade ofertará 50 vagas e será realizada de 1º a 29 de agosto.

As inscrições, que vão até 28 de julho ou quando o limite de vagas for atingido, serão efetuadas no próprio Cras do São José e para realizá-las, será necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, no turno vespertino, com 16h complementares divididas em teoria e prática, sendo voltadas para pessoas acima de 18 anos, de qualquer nível de escolaridade.

A diretora geral da Espi, Stela Cyrino lembrou que esse curso não é profissionalizante, ele não habilita o aluno a trabalhar como cuidador, mas ensina a acompanhar os idosos dentro de casa, abordando temas como alimentação e higiene. “Ações como essa atividade revelam a preocupação da Prefeitura em garantir a qualidade de vida da população na terceira idade”

A primeira turma do “Cuidador Comunitário” teve início no dia 20 de junho, no Cras do Japiim, na zona Sul. O projeto ainda será levado para a Paróquia São Raimundo Nonato, zona Oeste (de 12/9 a 10/10), e para o Movimento Amigos da Zona Norte (17/10 a 21/11). Para mais informações: 3639-7996.