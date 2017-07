Inscrições para o 8ª edição do Mova-se encerram nesta sexta-feira (14)

Nesta sexta-feira (14), acaba o prazo de inscrições para a seleção dos interessados em apresentar espetáculos na 8ª edição do festival Mova-se: Solos, Duos e Trios. O evento acontecerá de 31 de agosto a 7 de setembro, nas cidades de Manaus e Boa Vista.

O edital está disponível no site www.casaraodeideias.com.br. No endereço eletrônico é possível encontrar a ficha de inscrição e os documentos necessários para efetuar o cadastro. Outro modo de inscrição é na sede do Casarão de Ideias, localizada na rua Monsenhor Coutinho, 275, no Centro de Manaus, ou enviar as suas propostas por meio dos Correios.

De acordo com o edital, os participantes podem se inscrever em três formatos: no módulo I – modalidade de espetáculos, sendo apenas solos, duos, trios. No módulo II, será para as categorias: Intervenções urbanas. Neste módulo as propostas deverão estar de acordo com a temática, como observações poéticas, críticas da arte corporal e ocupação de espaços urbanos como fashmobs, instalações e grupo de danças.

Já para o módulo III compreende a Mostra Universitária, neste podem ser submetidos os trabalhos nos formatos solos, duos e trios, que estejam em andamento ou concluídas, desde que tenham sidos produzidos no âmbito acadêmico ou que tenham desdobramentos nas pesquisa ligadas ao corpo e seus potenciais.

Novos espaços abrigarão as atividades como as apresentações de espetáculo, atividades formativas e acadêmicas, exposições, encontros setoriais, cursos, seminários e oficinas.

Via internet

A inscrição está aberta para o Mova-se Festival de Dança, nos variados tipos de apresentações como solos, duos, trios, grupos, companhias e artistas independentes, residentes e atuantes de todos os estados brasileiros.

As inscrições são aceitas através do e-mail: [email protected] até as 23h59 (horário de Brasília) e presencial no Casarão de Ideias (rua Monsenhor Coutinho, 275, Centro) no horário de 9h às 12h e de 14h às 18h.

Os espetáculos inscritos serão escolhidos pela comissão de seleção no período de 17 a 21 de julho e será avaliado a qualidade técnica, artística, a criatividade e a originalidade dos espetáculos. Os resultados serão anunciados no dia 26 de julho, no site do Casarão de Idéias.

Mova-se, Boa vista!

João Fernandes anuncia a realização do festival na cidade de Boa Vista (RR). O evento acontece no período 4 a 7 de setembro. “. Já realizamos em Bélem e Porto Velho, por isso sentimos necessidade de expandir a participação do Mova-se para o público de Boa Vista. Será mais um grande desafio”, comemora o diretor do evento.

Fernandes conta ainda que a seletiva para a etapa Boa Vista, acontecerá no mesmo edital e que a seleção será feita pelos membros da curadoria. “Os espetáculos selecionados poderão participar da etapa Boa Vista. Vamos fazer a seleção no mesmo edital. Estamos montado a logística para a programação”, destacou.

A avaliação do festival é positiva, nas últimas sete edições, mais de 70 mil pessoas tiveram acesso as atividades do Mova-se: Solos, Duos e Trios somando todas as cidades percorridas. E companhias de vários estados brasileiros já participaram e contribuíram para o sucesso do evento, entre eles: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Santa Catarina e Paraná.

Sobre o Mova-se

O festival será realizado de 31 de agosto a 03 de setembro na cidade de Manaus, com programação no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação e em outros espaços públicos da capital amazonense, sempre com entrada franca. E na cidade de Boa Vista de 4 a 7 de setembro com programações gratuitas.

A 8ª edição do Mova-se Festival de Dança: Solos, Duos e Trios será realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco da Amazônia.