Inscrições para o concurso Defensoria Pública são prorrogadas

Seleção é destinada ao preenchimento de 60 vagas para o quadro de servidores

O período de inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) destinado ao preenchimento de 60 vagas do quadro de servidores foi prorrogado até o dia 1º de dezembro, próxima sexta-feira. As inscrições seriam encerradas nesta segunda-feira (27/11), mas seguirão até sexta-feira, podendo ser efetivadas até 14h no horário de Brasília, ou seja, 12h no horário local, devido ao horário de verão.

As inscrições só estão sendo feitas via internet, nos sites da Defensoria Pública – www.defensoria.am.def.br/ – e da Fundação Carlos Chagas (FCC) –www.concursosfcc.com.br- no links referentes aos concurso. O valor da inscrição é de R$ 90 para os cargos de Nível Superior e R$ 70 para os cargos de Nível Médio. Os salários variam de R$ 3.400 a R$ 6 mil, dependendo do cargo.

O edital do concurso está disponível no site da DPE-AM – www.defensoria.am.def.br -, no Diário Oficial Eletrônico do dia 20 de outubro. No documento constam todas as regras, prazos e conteúdo que serão exigidos no certame.

Além de Manaus, as vagas são destinadas ao quadro de servidores de Parintins, Tefé, Humaitá, Itacoatiara e Tabatinga, onde a DPE-AM iniciará o funcionamento de unidades-polo para o interior do Estado.

Há vagas para os cargos de Ensino Superior Completo: analista jurídico (especialidade de Ciências Jurídicas); analista social (especialidades de Psicologia e Serviço Social); analista especializado (Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Analista de Sistema, Analista de Banco de Dados).

Também há vagas para cargos de Ensino Médio Completo: Assistente Técnico Administrativo; Assistente Técnico em Agrimensura; Assistente Técnico de Suporte e Programador (Tecnologia da Informação).

Confirmação – A inscrição só será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. Só serão aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição para os cidadãos amparados pela Lei nº 3.088, de 25 de outubro de 2006, que isenta do pagamento da inscrição em concursos públicos estaduais os trabalhadores, de qualquer regime legal, que perfaçam renda mensal não superior a três salários mínimos e aqueles que estejam desempregados.

As provas serão aplicadas no dia 04 de fevereiro de 2018, em locais que ainda serão definidos. Os candidatos serão avaliados em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos na prova objetiva. Na prova discursiva, haverá a aplicação de estudo de caso. O conteúdo está discriminado no Edital do concurso.

O gabarito será divulgado no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 17h, e o resultado final será publicado no dia 09 de maio, após o cumprimento dos prazos para a interposição e apreciação de recursos.