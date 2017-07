Irmãos mudam de bairro após ameaças, mas são executados no mesmo dia

Dois irmãos foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (12), no bairro São José, Zona Leste de Manaus, após uma dupla em uma motocicleta efetuar disparos a queima-roupa. A família tinha acabado de se mudar para o local após um dos jovens ser ameaçado de morte.

O auxiliar de pedreiro Luan Ferreira de Oliveira, 19, e Leandro Vilaça de Oliveira, 17, do bairro comprar um lanche. Segundo familiares, o alvo era Luan – que tinha envolvimento com o crime. Leandro foi morto porque estava com ele.

O crime ocorreu por volta das 21h30. Assim que efetuou os disparou, a dupla fugiu do local. Luan morreu na hora, já Leandro foi atingido com um tiro nas costas e chegou a ser socorrido até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ele morreu minutos depois de dar entrada no local.

A família também confirmou que os dois eram usuários de drogas. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o caso.