Na tarde desta quinta-feira (14), a delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), divulgou a imagem de Sara Marques Pereira, 19, que está desaparecida desde a tarde do dia 24 de agosto deste ano. O objetivo é que a população compartilhe a imagem e ajude na localização.

De acordo com a mãe de Sara, Selia Marques Roberto Pereira, a jovem é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu Sara saiu por volta das 17h30 da casa onde mora, situada na Rua Hermes Fontes, Conjunto Pantanal, bairro Compensa, zona Oeste da capital. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Da última vez em que foi vista Sara estava vestindo calça jeans, blusa na cor lilás e calçava sapatilhas pretas. A jovem possui cabelos pretos e porte físico magro. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dela, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números (92) 99195-4316, 99223-4581 ou 99518-6277.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.