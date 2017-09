Investigadores da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital) prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (13), Mateus Brandão dos Santos, 19, por roubo majorado.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, o crime ocorreu, por volta das 19h30, em via pública, na Rua Padre Rafael, em Manacapuru. Na ocasião, um adolescente de 16 anos foi abordado por Mateus e um comparsa, que estavam em uma motocicleta, da marca Honda, de cor vermelha e placa PHJ–2177. A vítima disse que os infratores exigiram que ela entregasse o aparelho celular dela.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. A placa da motocicleta utilizada na ação criminosa localizada com um homem, que não foi reconhecido como autor do roubo. Ele informou que havia alugado a motocicleta.

“Iniciamos as diligências e localizamos Mateus, que foi conduzido à delegacia e reconhecido pela vítima. O infrator já havia praticado outro roubo e estava em posse de outro aparelho celular, subtraído de uma outra pessoa. Conforme Mateus, o celular do adolescente estaria com o comparsa dele, que está sendo procurado pelas nossas equipes. As investigações em torno do caso irão continuar”, declarou Torres.

Mateus foi autuado em flagrante por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o infrator ficará à disposição da Justiça na carceragem da delegacia de Manacapuru, que funciona como unidade prisional naquele município.