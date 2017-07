Jovem é preso em flagrante com 32 trouxinhas de drogas no bairro Alvorada 2

Icalo Theweling da Silva dos Reis, 21, foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira, dia 10, por volta das 14h, pela equipe de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por tráfico de drogas. O jovem foi abordado na casa onde morava, situada Rua Avoeiras, segunda etapa do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com Danilo Bacarin, titular do 10º DIP, a equipe chegou até o infrator após investigações decorrentes de inteligência policial. Durante revista na residência de Icalo foram encontradas 32 trouxinhas de substâncias entorpecentes, sendo 12 de cocaína e 20 de maconha, além de uma balança de precisão.

“Icalo está sendo investigado por possível envolvimento no homicídio do cadeirante Wanderlei Maciel Caxias, ocorrido na última quinta-feira, dia 6, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. A vítima tinha 25 anos e era envolvida com o tráfico de drogas naquela região. O delito está sendo apurado em conjunto com policiais civis lotados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)”, disse Bacarin.

O titular do 10º DIP ressaltou, ainda, que o infrator responde a cinco processos na Justiça: um homicídio, um roubo e três por tráfico de drogas. Na unidade policial Icalo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, o jovem será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul da capital.