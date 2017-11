Jovem é preso por roubar celular no bairro Cidade Nova

A equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu, em flagrante, na noite de quarta-feira (22), por volta das 20h, Thiago Ribeiro Franco, 20, por roubo majorado. A prisão do infrator ocorreu em via pública, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular da unidade policial, as investigações em torno do caso iniciaram após a vítima, um adolescente de 16 anos, informar que dois indivíduos haviam roubado o celular dele usando uma arma de fogo para cometer o crime. Após os relatos, a equipe de investigação do 6º DIP e a vítima se deslocaram para o local onde ocorreu o roubo. Depois de montar campana, a vítima reconheceu Thiago como um dos autores do delito.

“Durante depoimento na unidade policial, Thiago confessou e explicou que a arma que utilizou era uma arma falsa. Ele disse também que após a ação jogou o objeto em um igarapé da região. Já o celular roubado ficou com o comparsa dele, ainda não identificado”, explicou Mac Donald.

Sisp – Segundo o delegado, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Thiago possui mandado de prisão preventiva por roubo em aberto. O documento foi expedido no dia 6 de outubro deste ano, pelo juiz Luis Alberto Nascimento Albuquerque, na 1° Vara Criminal.

Thiago foi autuado em flagrante por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Após a audiência, o infrator será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em decorrência do mandado de prisão em aberto em nome dele.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PC-AM