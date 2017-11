Jovem é preso por traficar drogas em casa no João Paulo

Policiais Civis lotados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado Cristiano Castilho, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, na tarde de quinta-feira, dia 23, por volta das 16h, Jonata Pereira de Oliveira, 19, por tráfico de drogas. A prisão do jovem ocorreu na casa dele, localizada na Rua Porto Belo, antiga Crajuru, segunda etapa do loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

De acordo com Castilho, as investigações acerca de Jonata iniciaram após denúncia anônima feita ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP–AM). Na delação foi informado que um indivíduo estaria comercializando substâncias entorpecente na residência onde mora, localizada no loteamento João Paulo. “Após receber a denúncia saímos em diligência até o endereço informado na delação para verificar as informações”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, ao chegar na casa de Jonata, os policiais civis realizaram revista no imóvel e dentro do quarto dele, foram encontrados cinco pinos contendo cocaína, 32 pedras de oxi, acondicionadas em embalagens pequenas, e 26 porções de maconha. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que o infrator já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Jonata foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis no 14º DIP, o mesmo será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul da cidade.