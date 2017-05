Antônio Nascimento Gomes, 22, foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira, dia 8, por volta das 16h30, pela equipe de investigação do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por tráfico de drogas. O fato ocorreu na casa onde o jovem morava, situada na Rua Campina, Comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste da capital.

Conforme o titular da unidade policial, Christiano Castilho, os policiais civis chegaram até o infrator após receberem denúncia anônima informando que no endereço supracitado havia um indivíduo escondendo tabletes de maconha. Após a delação a equipe de investigação do 9º DIP iniciou as diligências em torno do caso.

“Ao chegarmos ao local indicado fomos recebidos pelo infrator. Quando questionamos se havia drogas no interior do imóvel ele nos informou que mantinha substância ilícita enterrada no quintal da residência. Em seguida entramos no lugar e encontramos três porções grandes de maconha embaladas em sacos plásticos, no lugar apontado por ele”, explicou Castilho.

O delegado ressaltou, ainda, que durante depoimento Antônio relatou que não era proprietário da droga e que estava apenas guardando a substância ilícita.

Na delegacia Antônio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.