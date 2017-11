“O que se percebe nas entrelinhas é o uso do jeitinho brasileiro para se dar bem às custas da Justiça, tão cara para a coletividade”, afirma o juiz da 1ª Vara do Trabalho de Manaus, Djalma Monteiro de Almeida, na decisão publicada nesta sexta-feira (17) no site do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-11ª Região), onde nega o pedido de liminar do jornalista Marcell Mota para a suspensão das eleições do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJPAM).

No processo, Marcell Mota alegou que o presidente do SJPAM, jornalista Wilson Reis, e o presidente da Comissão Eleitoral, jornalista Gabriel Andrade, descumpriram regras do sistema jurídico e do estatuto do Sindicato, negando para a “chapa Recomeçar” o direito de se inscrever na disputa das eleições.

Para o juiz Djalma Monteiro de Almeida, as alegações de Marcell Mota são infundadas e tinham clara demonstração de que a “chapa Recomeçar” era quem pretendia afrontar as regras presentes no estatuto.

“Não há ferimento de regra nenhuma; ao contrário, o impetrante pretendia obter prazos elastecidos para pagamento das mensalidades, por parte dos inadimplentes da sua chapa, ou a prorrogação do prazo das eleições, ou seja, ele sim, pretende afrontar as regras de eleições estabelecidas no estatuto do sindicato que pretendia dirigir”, afirma o juiz.

Na sua decisão o juiz Djalma Monteiro de Almeida diz que a “chapa Recomeçar”, encabeçada por seu presidente, o jornalista Marcell Mota, tenta “nas entrelinhas dar o jeitinho brasileiro para conseguir constituir sua chapa e chegar ao poder político do sindicato pela via judicial”.

“É lamentável, sem dúvida, que, no seio de uma categoria, como diz o próprio impetrante, que é constituída, pela sua grande maioria, de pessoas com nível superior, se pretenda prosseguir com a cultura do se dar bem, inclusive em se utilizando da máquina judiciária, que é cara para a coletividade, e que deve ser acionada para coisas realmente sérias. Por isso, o Juízo indefere o pedido de liminar”, determina o juiz.

CHAPA RECONQUISTA

A eleição para o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJPAM) será na próxima quarta-feira (22), e tem registrada apenas a “Chapa Reconquista”, encabeçada pela jornalista Dora Tupinambá concorrendo como presidente, e o jornalista Arnoldo Santos, como vice-presidente.