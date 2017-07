Julho é o último mês para sacar os recursos do FGTS de contas inativas

Os trabalhadores que ainda precisam receber o dinheiro das contas inativas do FGTS têm que ficar atentos, porque julho é o último mês para sacar os recursos. Desde que o dinheiro foi liberado, mais de 22 milhões de pessoas já retiraram o benefício. Os valores sacados já ultrapassaram R$ 38 bilhões. Agora, a Caixa Econômica Federal vai antecipar para este sábado (8) o pagamento para os mais de 2 milhões e meio de trabalhadores que nasceram em dezembro e que têm direito ao saque. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, Eduardo Reis Araújo, a expectativa inicial do governo era que estes recursos movimentassem R$ 40 bilhões na economia. Segundo o economista, no entanto, a população está sendo cautelosa na hora de gastar o dinheiro. “O que a gente observou mais recentemente é que a população em razão da insegurança com o desemprego acabou também não utilizando tanto o recurso para consumo. Então isto, de certa forma, acabou não repercutindo em uma movimentação tão grande na economia.”

Eduardo Reis Araújo ressalta que é preciso ter prudência com os gastos neste período de crise e dá algumas dicas do que fazer com o dinheiro. “Fazer o pagamento das dívidas, tendo sempre o cuidado de não contrair novas dívidas. Porque se a pessoa também usa o recurso do FGTS para quitar uma dívida e já sai daquele momento se comprometendo com outros endividamentos, aí significa que o problema só vai retornar no futuro. A gente está vivendo um momento em que as famílias precisam ter bastante prudência em relação ao orçamento.”

A CAIXA vai abrir cerca de duas mil agências neste sábado (8), das 9h às 15h, para atendimento exclusivo sobre o pagamento de contas vinculadas ao FGTS. Se você quiser consultar se tem ou não recursos em contas inativas, acesse www.caixa.gov.br/contasinativas.

Reportagem, Cintia Moreira.