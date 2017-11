Laudo confirma Raiva Humana em Barcelos no Amazonas

O Instituto Evandro Chagas (IEC), laboratório referência para doenças infeccionais no país, divulgou resultado positivo para Raiva Humana para o paciente de 17 anos que foi a óbito no último dia 16 de novembro, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. A informação foi repassada pelo IEC para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

A suspeita de Raiva Humana foi levantada por conta do histórico do paciente para mordida de morcego. De acordo com familiares, o adolescente havia sido atacado pelo animal na comunidade Tapira, no rio Unini, zona rural de Barcelos, onde residia.

A irmã do adolescente, uma criança de 10 anos, está internada na Fundação de Medicina Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) com sintomas semelhantes. A menina também passou por exames, mas ainda não se sabe o resultado.

De acordo com o boletim médico, a paciente de 10 anos segue internada em coma, hemodinamicamente instável e com quadro clínico considerado gravíssimo. Na quarta-feira (22), foi iniciada a aplicação do Protocolo de Milwaukee, indicado pelo Ministério da Saúde (MS), com uso dos medicamentos Biopterina e Amantadina. O tratamento é responsável pelos três únicos casos de cura de raiva humana registrados no mundo.

Outro paciente, de 44 anos, da mesma comunidade, está internado na FMT-AM. No entanto, exames já haviam descartado a suspeita de Raiva Humana. O homem segue internado, em observação e sem apresentar sintomas de encefalite viral.

Investigação – No último domingo (19/11) e ao longo da semana, equipes de vigilância ambiental da FVS-AM com experiência na prevenção e controle de eventos que envolvem morcegos chegaram à comunidade para diagnóstico situacional na área e ações de prevenção e juntaram-se a profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Airão, em apoio a Barcelos.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM em exercício, Rosemary Costa Pinto, o reforço deve-se ao deslocamento dos comunitários de outras localidades em busca de atendimento em Tapira. “A nossa primeira equipe solicitou que fossem enviadas mais 500 doses de vacina para tratamento antirrábico humano para Barcelos e 250 doses para Novo Airão, além de 60 doses de soro antirrábico para Barcelos”, diz.

Rosemary salienta que os técnicos da FVS-AM que encontram-se na comunidade iniciaram a coleta de espécimes de morcegos hematófagos, bem como a aplicação da pasta vampiricida, usada para o controle da população desses animais e busca ativa de outros casos suspeitos em humanos. Já foram coletados espécimes de quatro comunidades da Reserva Extrativista (Resex) do rio Unini.

Vacinação – A FVS esclarece que não existe vacina preventiva para Raiva Humana. A Semsa-Barcelos está aplicando sorovacinação profilática apenas nas pessoas com relatos de agressão por morcegos.

As ações de vacinação, humana ou animal, são municipalizadas, ou seja, a responsabilidade da execução é das 62 Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, que devem realizar anualmente as campanhas de imunização de cães e gatos em todas as comunidades de seu território e também os esquemas de sorovacinação de profilaxia da raiva humana em todas as pessoas agredidas por animais.

A FVS-AM é responsável pelo abastecimento e manutenção dos estoques dos soros e vacinas, que são dispensados pelo PNI/FVS-AM de acordo com os pedidos dos municípios. Este ano, o município de Barcelos foi atendido com quantidade suficiente de doses de vacina antirrábica para animais, vacina antirrábica para humanos e soro antirrábico, conforme sua solicitação. A FVS-AM, de forma rotineira, realiza treinamento para vacinadores, para profissionais de saúde na profilaxia da raiva humana e para a coleta de amostras e controle de morcegos hematófagos. Na última semana, quem esteve à frente da vacinação foram as secretarias municipais de Barcelos e Novo Airão.

De acordo com o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Cristiano Fernandes, que retornou de Barcelos nesta sexta-feira (24/11), a secretaria de saúde do município segue realizando o trabalho de vacinação das pessoas agredidas nas comunidades de Lago das Pedras, Terra Nova, Patauá e Tapira. “Na comunidade de Tapira, as ações de bloqueio com pasta vampiricida realizadas pela FVS-AM começaram a surtir efeito, pois, nas primeiras noites, foi capturado um número expressivo de morcegos e na última noite do dia 22 de novembro, havia apenas um exemplar”, informou.

A equipe da FVS-AM está em deslocamento para as comunidades Manapana, Lago das Pombas, Floresta, Vista Alegre e Vila Nunes, localizadas rio acima de Tapira, para executar ações de controle animal, ou seja, censo canino, vacinação de cães e gatos, captura de morcegos hematófagos para coleta de material para exame laboratorial e tratamento com pasta vampiricida para controle de população desses animais. Será realizado também o registro de pessoas agredidas, para que a Semsa-Barcelos realize a sorovacinação profilática. A previsão de conclusão deste trabalho é no dia 30 de novembro. A equipe da FVS e das secretarias municipais de saúde seguem o trabalho de vacinação também durante o fim de semana.

Morcegos – A equipe que retornou do município de Barcelos encaminhou três amostras de morcegos hematófagos coletados na comunidade de Tapira que serão encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública para análise.

Apoio – Para ação em Barcelos, a FVS-AM conta com o apoio logístico da Resex Unini/ICMBio e da Prefeitura de Novo Airão e de seus profissionais de saúde, além da equipe de Barcelos, para auxiliar nas diversas atividades desenvolvidas na região.

