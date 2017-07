LAVA JATO: Lula é condenado a 9 anos e 6 meses de prisão

Tweet on Twitter

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado, nesta quarta-feira (12), a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O motivo da condenação de Sérgio Moro foi a compra e a reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Esta é a primeira vez, desde a Constituição de 1988, que um ex-presidente é condenado criminalmente e na decisão, Moro permitiu que Lula recorresse em liberdade.

Segundo a ação, Lula é acusado de ter desfrutado de dinheiro que havia sido desviado da Petrobras e esses benefícios teriam sido pagos pela OAS, em troca de contratos com a estatal.

No depoimento, Lula disse que não era dono do tríplex. Se a condenação for confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, o ex-presidente pode ficar inelegível e ser preso. A inelegibilidade está na Lei da Ficha Limpa e determina que todo condenado está impedido de se candidatar.

Reportagem, Cintia Moreira.