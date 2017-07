Leandro Lima é preso em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas no bairro Colônia Oliveira Machado

Tweet on Twitter

Ação policial coordenada pelo delegado Aldeney Goes, titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em nome de Leandro Lima de Oliveira, 23. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 10, por volta das 10h, na residência onde o infrator morava, localizada na Rua 13 de Maio, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital.

De acordo com a autoridade policial, o mandado de prisão em nome de Leandro foi expedido no dia 23 de junho deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

“Chegamos até Leandro após recebermos denúncia anônima, indicando a localização dele. Nos deslocamos até o endereço informado e o encontramos. Conforme testemunhas, além de comercializar substâncias entorpecentes, o jovem intimidava os moradores daquela região, ameaçando as pessoas de morte, caso denunciassem ele”, explicou Goes.

Leandro foi indiciado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 2º DIP, o infrator será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.