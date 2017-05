A equipe de investigação do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriu na manhã desta terça-feira, dia 9, por volta das 8h, mandado de prisão preventiva por tentativa de estupro em nome de Luiz Felipe da Silva Correa, 22. O infrator foi preso em via pública, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, Henrique Brasil, o crime aconteceu em abril deste ano, no bairro Parque Dez de Novembro. A ordem judicial em nome do infrator foi expedida hoje, dia 9, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

“O infrator fez duas vítimas, uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 35 anos. Uma delas nos procurou na unidade policial para formalizar a ocorrência. Ela afirmou que o infrator, vizinho delas, teria ingerido bebida alcóolica e usado droga no dia do crime. Em seguida ele invadiu o quarto delas, no momento em que dormiram, e teria retirado as roupas que elas vestiam”, disse o delegado.

Henrique Brasil ressaltou, ainda, que na ocasião do delito o jovem utilizou uma faca, tipo peixeira, para intimidar as vítimas caso houvesse qualquer tipo de denúncia sobre o ocorrido. “Um das vítimas chegou a travar luta corporal com o infrator e acabou sendo agredida com um murro no olho esquerdo”, declarou.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, Luiz será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.