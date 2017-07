LULA: Condenação do ex-presidente repercute na internet

O assunto tomou conta do Twitter. Lula foi o nome mais comentado do mundo. As manifestações variavam entre a defesa do ex-presidente e comemorações pela condenação.Até o mesmo o fato de Lula ter apenas nove dedos, já que perdeu um após um acidente, não foi poupado. Intenautas relacionavam isso aos nove anos de condenação, impostos pelo juiz Sergio Moro. O juiz da vara de Curitiba também foi lembrando. Moro foi o segundo assunto mais comentado do país e o quinto do mundo.

Por fim, já pensando no cenário para uma possível eleição presidencial em 2018, o nome do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi o que despontou. Logo que anunciada a condenação de Lula, Bolsonaro começou a figurar entre os assuntos mais comentados do país, sendo o décimo nome mais lembrado no Twitter mundial.

Reportagem, João Paulo Machado