Mais cinco municípios do Amazonas entram em Situação de Emergência

A Defesa Civil do Amazonas colocou hoje, dia 08, mais cinco municípios das calhas do Solimões e Purus em Situação de Emergência por conta da cheia dos rios. O órgão que está atendendo os afetados do Juruá e Purus, já inseriu as cidades no cronograma de atendimento humanitário.

“Essa enchente já está causando a segunda fase de impacto e a Defesa Civil enviará técnicos para as calhas do Solimões e Purus para avaliar as necessidades para o atendimento imediato da população ”, disse o secretário Adjunto da Defesa Civil AM, Hermógenes Rabelo.

Após esse levantamento as cidades de Benjamin Constant e Atalaia do Norte no Alto Solimões, Tapauá localizado no Purus, e ainda, Tabatinga e Tonantins da calha do Solimões, receberão apoio do Estado que irá distribuir ajuda humanitária até que se restabeleça a normalidade de pouco mais de 7 mil famílias que já estão prejudicadas pela enchente.

Os cinco municípios decretaram Situação de Emergência entre os dias 20 e 27 de abril.

Visita técnica Jutaí- Agentes da Defesa Civil AM estão no município de Jutaí na calha do Médio Solimões realizando capacitação técnica para a Defesa Civil local e voluntários, no intuito de aprimorar entre outras atividades, as ações em prol de afetados durante desastres. Estão na pauta de treinamento temas como: a criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), a importância do sistema de Defesa Civil e ainda, o correto preenchimento do formulário de informações sobre desastres no Sistema Integrado sobre Desastres (S2ID), realizado pela internet.

BALANÇO 2017

*SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ENCHENTE)

1- Guajará (calha do Juruá)

2-Ipixuna (calha do Juruá)

3-Eirunepé (calha do Juruá)

4-Itamarati (calha do Juruá)

5-Carauari (calha do Juruá)

6-Canutama (Purus)

7-Benjamin Constant (alto solimões) novo

8-Atalaia do Norte (alto solimões) novo

9-Tapauá (Purus) novo

10-Tabatinga (calha do Solimões) novo

11-Tonantins (calha do Solimões) novo

Famílias afetadas: 17.532

*SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (DESLIZAMENTO DE TERRA)

1- Manacapuru (calha do Baixo Solimões) –Status: Atendido

2- Tefé (calha do Médio Solimões) – Status: Atendido

Famílias afetadas: 121

*SITUAÇÃO DE ALERTA (ENCHENTE)

1- São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

2- Santo Antônio do Iça (calha do Solimões)

3- Amaturá (calha do Solimões)

4- Parintins (calha do Baixo Amazonas)

5- Barreirinha (calha do Baixo Amazonas)

6- Nhamundá (calha do Baixo Amazonas)

7- Urucará (calha do Baixo Amazonas)

8- Boa Vista do Ramos (calha do Baixo Amazonas)

9- Maués (calha do Baixo Amazonas)

10- São Sebastião do Uatumã (calha do Baixo Amazonas)

11- Jutaí (calha do Médio Solimões)

12- Coari (calha do Médio Solimões)

13- Fonte Boa (calha do Médio Solimões)

14- Uarini (calha do Médio Solimões)

15- Alvarães (calha do Médio Solimões)

16- Tefé (calha do Médio Solimões)

17- Codajás (calha do Médio Solimões)

18- Manacapuru (calha do Médio Solimões)

19- Iranduba (calha do Médio Solimões)

20- Anori (calha do Médio Solimões)

21- Anamã (calha do Médio Solimões)

22- Manaquiri (calha do Médio Solimões)

23- Itacoatiara (calha do Médio Amazonas)

24- Autazes (calha do Médio Amazonas)

25- Silves (calha do Médio Amazonas)

26- Itapiranga (calha do Médio Amazonas)

27- Urucurituba (calha do Médio Amazonas)

28- Maraã (médio Solimões)

29- Careiro da Várzea (Amazonas)

30- Careiro Castanho (Médio Solimões)

*SITUAÇÃO DE ATENÇÃO (ENCHENTE)

1- Manaus- (Negro)

2- Novo Airão- (Negro)

3- Borba (Baixo Madeira)

4- Nova Olinda do Norte (Baixo Madeira)