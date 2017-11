Um total de 2.665 mil estudantes realizou as provas do processo seletivo para a contratação de 77 estagiários e formação de cadastro reserva do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) neste domingo (19/11), na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), localizada na avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Cento-Sul. O número de abstenções chegou a 962 alunos (26,3%). O resultado final, segundo a coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Josué Filho, será divulgado no dia 11 de dezembro.

Dos 3,6 mil inscritos, 73,5% realizaram as provas, sendo 1.154 alunos de direito; 450 de administração, 426 de engenharia; 364 de contabilidade; 102 de tecnologia da informação (TI); 83 de comunicação social; 69 de economia e 17 de arquivologia. O número total de faltosos chegou a 962 (26,5%), sendo que as abstenções do curso de direito chegaram a 483.

Até o final deste mês, a ECP deverá divulgar uma lista parcial com o resultado da prova escrita, que será disponibilizada no portal do TCE. Após essa divulgação, o candidato terá o prazo de dois dias úteis, para apresentar recurso por escrito e fundamentado, se assim entender, à Comissão organizadora do processo seletivo, segundo informou a diretora da Escola de Contas, Virna Pereira.

No dia 12 de dezembro, após a divulgação do resultado final (soma da prova deste domingo mais o coeficiente), os candidatos aprovados deverão levar à sede da Escola de Contas Públicas toda a documentação prevista no edital.

Início imediato para os primeiros classificados

Ao todo, estão sendo disponibilizadas pelo TCE-AM 77 vagas de estágio de início imediato, sendo 32 vagas para direito, 22 para administração, sete para engenharia, seis para contabilidade, três para economia, dois para arquivologia e cinco vagas para TI. O cadastro reserva será formado pelos estudantes dos cursos já citados e mais o de comunicação social, que assumirão as vagas conforme elas forem surgindo nos setores da Corte de Contas, durante o prazo de um ano.

Novo valor de bolsa

O candidato aprovado cumprirá uma carga horária de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias, e receberá uma bolsa mensal de R$ 1.000,00, com ajuda de custo para o vale-transporte no valor R$ 167,20 e mais seguro de vida e de acidentes.

Convocação

O candidato aprovado será convocado por meio do telefone e/ou do e-mail fornecidos no ato da inscrição. O estudante terá o prazo de três (3) dias úteis para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), com documentos exigidos no edital. Maiores informações ligar para o 3301-8301.