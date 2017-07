As inscrições iniciam hoje (15) pela internet

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), por meio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM (FAEPI), informa que está recrutando 479 profissionais, no regime CLT, para atuarem nas eleições suplementares 2017 no Amazonas.

A carga horária é de 44 horas semanais e a remuneração varia de R$1.100 a R$1.800,00. O recrutamento faz parte da cooperação Técnica e Operacional entre o IFAM e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que visa selecionar profissionais para atuarem como operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados em todo o estado.

As inscrições iniciam dia 15 de julho e finalizam às 23h00 do dia 17 de julho. O processo de seleção é feito exclusivamente pela internet pelo site http://www.faepi-ifam.org.br/eleicoes. Outras informações estão disponíveis no documento de recrutamento.

A convocação dos aprovados será divulgado dia 18 de julho. O início das atividades e treinamento com o Tribunal Regional Eleitoral está previsto para o dia 21 de julho.

SELEÇÃO

O processo de seleção será por meio de análise curricular. Os interessados devem, preferencialmente, ser alunos ou egressos de cursos técnicos de Nível Médio ou Superior na área de Informática e afins, possuir experiência comprovada em carteira de trabalho das últimas eleições, residir no município que deseja a vaga, ser maior de idade e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. As vagas serão inicialmente preenchidas por alunos regularmente matriculados e alunos egressos do IFAM. Não sendo possível o preenchimento de todas as vagas por este público as mesmas serão preenchidas pelo público externo.

Os candidatos que não são alunos ou egressos do IFAM e realizaram sua inscrição no período exclusivo para esse público tiveram suas inscrições desconsideradas e devem realizar nova inscrição no período de 15 a 17 de julho.

Confira os requisitos de seleção: RECRUTAMENTO PARA ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017

Quem não poderá se inscrever?

· Os candidatos ao Pleito Eleitoral e seus parentes, ainda que por afinidade, até o terceiro grau inclusive, e também o cônjuge;

· Os parentes, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros e juízes vinculados a Justiça Eleitoral (Art. 3o da Resolução 7, de 18.10.2015, do Conselho Nacional da Justiça, alterada pela Resolução no9/2015 – CNJ);

· Os cônjuges, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de Chefe de Cartório;

· Os membros de diretórios de partidos políticos caso exerçam função executiva;

· As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

· Os que pertencerem ao serviço eleitoral;

· Os eleitores menores de 18 anos;

· Servidor público, estagiário ou empregado com a Administração Pública Federal, estadual e municipal.

PARCERIA TRE e IFAM

Pelo segundo ano consecutivo o IFAM firma parceria com TRE na seleção e recrutamento de operadores de urna e de transmissão de dados para trabalhar nas eleições. Em 2016, o projeto recrutou 556 profissionais para atuar nas eleições municipais.