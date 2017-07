Mais de 50 mil toneladas de lixo já foram recolhidas dos igarapés de Manaus

Quatro igarapés que cortam a cidade recebem, nesta sexta-feira, 7 de julho, operação de limpeza da Prefeitura de Manaus. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), passa pelos igarapés do 40 e Manaus Moderna, na zona Sul, do Franco, na Avenida Brasil, zona Oeste, e Igarapé do Conjunto Boas Novas, na zona Norte.

O subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, destacou que a orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto é intensificar as ações de limpeza com a chegada do verão amazônico. Segundo ele, a ação inclui também a capinação das encostas de canais e a retirada de lixo de dentro do leito dos rios, e a população deve colaborar com a limpeza dos igarapés para evitar o problema. “Manaus recebe a coleta de lixo de segunda-feira a sábado, então não há porque a população jogar lixo nos igarapés.”

Esse ano, mais de 140 km de rios e córregos já foram percorridos pelas equipes de limpeza da Prefeitura, com a retirada de cerca de 20 toneladas por dia de lixo. Além do trabalho nos igarapés, a Prefeitura também está atuando com mutirões de limpeza pelos bairros. No Mundo Novo, na zona Norte, por exemplo, cerca de 80 trabalhadores levam capinação, varrição, jardinagem e coleta de entulhos ao local.

Esse ano, mais 250 localidades já foram percorridas por equipes do mutirão de limpeza da Prefeitura. De janeiro a junho desse ano, mais de 50 mil toneladas de resíduos já foram recolhidas por esse serviço em Manaus.