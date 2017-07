Mais dois foragidos do Sistema Prisional são capturados após denúncias ao 181

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta segunda-feira (10), dois foragidos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Com eles, a SSP-AM contabiliza 47 recapturas de foragidos em 2017, por meio do trabalho das equipes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

Luiz Carlos Alves da Silva, 30, foragido desde junho de 2017, responde pelos crimes de roubos a ônibus e roubo em ponto de ônibus. Ele foi denunciado pelo 181, Disque-Denúncia da SSP-AM, e preso nas primeiras horas da manhã na rua Paudarco, no Monte das Oliveiras.

Algumas horas depois da prisão de Luiz Carlos, a SSP-AM recebeu denúncia sobre outro foragido do Sistema Prisional. Romilson Souza Santos, 29, foragido desde julho de 2015, é acusado de roubo de motos e foi preso na rua Terra Nova, bairro São José Operário 1.

Ambos estavam escondidos na casa de familiares e não ofereceram resistência durante a abordagem.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, as denúncias também apontavam que os presos estavam praticando roubos. “Além de serem foragidos da Justiça, nós recebemos denúncias que eles continuam praticando crimes e essa prática incomoda a população que vem cada vez mais colaborando com o trabalho da Polícia, por meio de denúncias”, disse.

Os dois homens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito. Após os procedimentos iniciais, eles serão levados de volta ao Compaj.

Foto: Liz Souza