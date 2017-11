Operação de identificação de supostos limpadores de vidro em semáforos de Manaus, realizada por policiais lotados na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e na 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta quinta-feira (16), deteve três homens com passagem pela polícia para identificação. Eles atuavam no cruzamento da rua João Valério com avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

Baseada em denúncias feitas à SSP, a operação de identificação ocorreu nas zonas oeste e sul de Manaus. Um dos detidos deu dois nomes aos policiais. Disse se chamar Janderson dos Santos da Costa, cujo registro oficial indica que ele está em liberdade provisória por roubo, e depois afirmou ser Jandeilson dos Santos da Costa, nome de um foragido do sistema prisional. Além deste infrator, foram detidos os irmãos Brendo Lima de Freitas, 19, e Bruno Lima de Freitas, 22, que respondem, respectivamente, por tráfico de drogas e roubo. Os três foram encaminhados à 22ª CICOM para identificação e procedimentos judiciários.

A operação foi realizada em três pontos da zona sul, nas avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, São Jorge, Maceió e também no Eldorado. O vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, determinou as identificações nos semáforos após denúncias de extorsão e agressões aos motoristas em cruzamentos da capital.

Outra detenções – Na última segunda-feira (13/11), também durante operação da SSP, realizada no Eldorado, Felipe Costa Araújo foi detido em flagrante após ameaçar, com o uso de uma barra de ferro, motoristas que se recusavam a pagar pela limpeza dos para-brisas. Ele era foragido e tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

Na quarta-feira (15/11), durante operação no bairro Cidade Nova, a polícia deteve Izael Oliveira da Silva, 26, que responde por homicídio e roubo com arma branca, Jonata Oliveira Portugal, 24, que já foi detido por roubo, e Luiz Henrique Pereira Gomes, 27. Eles também atuavam como limpadores de vidros de veículos.