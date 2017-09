Numa partida cheia de emoções, as equipes do Manaus FC e Holanda empataram por 3 a 3 no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-18 (Juvenil). O jogo aconteceu na tarde deste sábado, 16 de setembro, no estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste da capital amazonense.

O Gavião do Norte, que fazia apenas a sua segunda partida no Estadual categoria, marcou com Lucas, João Bruno e Denilson – no último minuto, em cobrança de falta magistral. O time somou o primeiro ponto na competição – tinha perdido do Flamanaus por 2 a 1 na primeira rodada.

O Laranjinha anotou com Bruno, Vinícius “Dadinho” e Lairton. Foi o terceiro jogo do Holanda, que manteve a invencibilidade no campeonato, com cinco pontos – uma vitória e dois empates.

Após o jogo, o técnico Nedson Silva, comentou o resultado de seus comandados no estádio Carlos Zamith.

– A gente teve bastantes chances, dominamos a partida e pecamos na conclusão e, defensivamente, a gente deu muito contra-ataque para um time rápido. Estivemos à frente do placar duas vezes e deixamos virar, mas a equipe foi aguerrida e conseguiu o empate no finalzinho”, disse o comandante dos juvenis do Gavião.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira (92) 99122-3785