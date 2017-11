Após o sorteio dos grupos do Campeonato Amazonense de Futebol de 2018, o presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, manifestou o interesse jogar a partida de abertura contra o Nacional, dia 20 de janeiro, no estádio da Colina, no bairro do São Raimundo.

O objetivo do dirigente do Gavião do Norte é fazer uma grande festa em parceria com o Nacional e Federação Amazonense de Futebol (FAF), levando o máximo de público no duelo que servirá também como primeira apresentação do elenco formado pela diretoria para as quatro competições de 2018: Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

“A diretoria do Manaus FC vai buscar o entendimento com a FAF e o Nacional para que esse jogo da primeira rodada, que já pode ser chamado de clássico porque fizemos a final de 2017, seja na Colina. É o local ideal para atrair um bom público, pois esse estádio tem a tradição de atrair torcedores de bairros e comunidades do entorno”, explicou Giovanni.

Cada vez mais profissional, o Gavião do Norte está trabalhando pesado nos bastidores para assegurar o bicampeonato em 2018. O elenco tem 12 remanescentes deste ano e mais 12 reforços. A apresentação do grupo acontece em dezembro.

Grupo A:

Nacional

Penarol

Princesa do Solimões

Vice-campeão da Série B

Grupo B:

Manaus FC

Fast Clube

Rio Negro

Campeão da Série B

`1ª rodada – 20 de janeiro

Nacional x Manaus FC

Penarol x Rio Negro

Princesa x Fast Clube

Vice da Série B x Campeão da Série B

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira