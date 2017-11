No próximo dia 2 de dezembro, o estádio Ismael Benigno (Colina), na zona oeste de Manaus, irá receber o jogo amistoso solidário entre os times “Amigos do Romário” e “Amigos do Amadeu Teixeira”. O objetivo da partida, que contará com atletas e ex-atletas de outros estados e do Amazonas, é arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições da capital amazonense. O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS) e Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

Além de arrecadar alimentos, o amistoso também fará uma homenagem a um dos principais nomes do futebol amazonense, Amadeu Teixeira, ex-técnico e fundador do América Futebol Clube, que faleceu no último dia 7 de novembro.

“Seu Amadeu é um grande legado do esporte amazonense, e o governo Amazonino fica muito grato e honrado de poder, merecidamente, homenageá-lo. Ainda mais quando se trata de um jogo beneficente, que vai ajudar tantas crianças carentes e que realmente precisam. É importante a gente olhar para o lado social, ajudar o próximo e de alguma forma incentivar a união das pessoas em prol de fazer o bem, isso é o que mais gratifica e nos deixa feliz em promover eventos assim”, disse a titular da Sejel, Janaina Chagas.

Gilberto, Válber, Sávio, Ailton, Romarinho e Bebeto são os nomes confirmados no time do hoje senador Romário, tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira de Futebol em 1994. Já a equipe “Amigos do Amadeu Teixeira” contará com a presença de Delmo, Sérgio Duarte, Alberto, Branco, Beto e João Rocha. O grupo será comandado por Arthur Teixeira, filho mais novo do Seu Amadeu.

“Meu pai fazia esporte por amor e foi por isso que aceitamos fazer parte desse evento, que vai arrecadar alimentos para beneficiar várias entidades. O que conforta a nossa família é saber que meu pai deixou um legado para o Amazonas e nesse amistoso vamos reunir atletas que fizeram história no América e no nosso Estado também”, comentou Arthur Teixeira.

Há alguns anos, o senador Romário reúne amigos para jogar futebol e ao mesmo tempo ajudar a quem precisa. “Abracei essa causa e tenho feito esses jogos solidários por todo o Brasil. Manaus é uma cidade que acolhe muito bem, um lugar onde tenho muito amigos e onde já tive a oportunidade de visitar algumas instituições. Tenho uma ligação muito forte com Manaus e por isso vamos fazer esse amistoso solidário”, comentou o senador.

Instituições – Todos os alimentos arrecadados serão doados para o Lar Batista Janell Doyle e para os abrigos Moacyr Alves e Monte Salém. As instituições trabalham com crianças em situação de risco de vulnerabilidade.

Trocas de ingressos – As trocas de ingressos poderão ser feitas a partir desta quarta-feira (22), em três pontos: Shopping Via Norte, Bilheteria do Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Amadeu Teixeira) e estádio da Colina, das 10h às 18h.

Apoios – O Amistoso beneficente entre “Amigos do Romário” x “Amigos do Amadeu Teixeira” conta com apoio da M1 Eventos, Picanha Mania, Duracel, Dantas Transportes e UAU.

