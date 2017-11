Manaus recebe programa de aceleração do Google

Manaus será o terceiro polo do Brasil a receber o programa de mentoria de aceleração do Google, o Launchpad Build, durante o DevFest 2017, evento sobre tecnologias Google, que começa neste sábado, 25/11, a partir das 12h, no Tropical Hotel. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus e ainda é possível fazer inscrição em diversas atividades.

Este ano, o DevFest 2017 terá uma abordagem voltada para áreas ligadas ao ciclo de desenvolvimento de software, tecnologias associadas a dispositivos móveis, wearables e Internet das Coisas (IoT). Um dos organizadores do evento, Santhyago Gallão, explicou que outra novidade está na criação de uma trilha para o empreendedorismo. “O evento é importante porque estimula o contato dos profissionais locais com profissionais de outros locais.”

Coordenado pelo Google Developers Group (GDG Manaus), o DevFest 2017 será realizado das 12h às 21h, com conteúdo distribuído entre 16 palestras e mentorias. A novidade das trilhas voltadas ao empreendedorismo também contará com oficinas de startups que serão ministradas por mentores do Google Developers Experts (GDEs) do Google Launchpad.

O Launchpad Build é um programa global de mentoria que auxilia startups a criar e produzir produtos em grande escala, combinando pessoas, empresas e tecnologias avançadas do Google.

Para a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, é importante para a Prefeitura incentivar atividades que privilegiam a inovação e o empreendedorismo. Segundo ela, este tem sido também o foco da secretaria por acreditar que estas ações geram mais oportunidades de emprego e melhoria de vida para a população, como tem sido a premissa do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Os ingressos para o evento podem ser comprados no endereço http://bit.ly/DevFestManaus17.