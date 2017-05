Manaus receberá Fernanda Brum e Livres

Manaus/Fernanda Brum

O pódio da Arena da Amazônia será palco do Jesus Live, um festival de louvor e adoração com as presenças confirmadas da pastora Fernanda Brun e de Juliano Son (Livres). O evento acontecerá no dia 24 de março, a partir das 19 horas.

Um pouco sobre Fernanda Brum

Atualmente, Fernanda Brum é pastora sênior junto com seu esposo, Emerson Pinheiro, no Ministério Profetizando às Nações (MNP) na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Fernanda também é cantora e possui 12 CDS solos, todos produzidos por seu marido Emerson, sendo três ao vivo, 6 DVDS e dois álbuns em Espanhol, além do seu primeiro LP, Feliz de Vez, regravado em 2001. O seu ministério com a música começou ainda criança. A cantora possui 16 Discos de Ouro, oito discos de platina, quatro platina duplo, dois platina triplo; cinco DVDs de ouro e um de platina. Em 2015 ganhou o Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Cristã com o CD “Da Eternidade” Também ganhou inúmeros prêmios como de Melhor Cantora em 2012 e 2013 e Melhor Clipe com a música Pavão Pavãozinho em 2011 no Troféu Promessas da Rede Globo de Televisão.

Juliano Son e a banda Livres

Conhecida pelo ritmo pop rock e letras que retratam o compromisso social e a visão cristã, a banda Livres surgiu em 2005, com o objetivo de ajudar um projeto de resgate a crianças e adolescentes vítimas do tráfico sexual infantil no Nepal. Sensibilizado com essa situação, Juliano Son gravou o CD Livres para Adorar com o propósito de promover e apoiar financeiramente projetos e ações que resgatam crianças desse sistema de violência e injustiça. Foi assim que nasceu o projeto musical de Juliano Son, hoje líder e vocalista da banda Livres. O Livres tem seis CDs gravados: Livres Para Adorar (2005); A Mensagem (2006); Pra Que Outros Possam Viver (2009), Mais Um Dia (2011), Mais Um Dia – Ao Vivo (2013) e Só Em Jesus (2015); além de dois DVDs musicais gravados ao vivo: Pra Que Outros Possam Viver (2010) e Mais Um Dia (2013).

Em 2006, Juliano Son fundou o Instituto Livre Ser, que tem a missão de promover ações, programas e projetos que cooperem com melhorias sustentáveis nas condições de vida de pessoas e comunidades em situação de risco e baixos níveis de condições socioeconômicas. O Instituto é 100% mantido por doações de pessoas físicas, bem como por recursos oriundos da produção musical de seu fundador, Juliano Son, comercialização de seus CDs e DVDs, participação em festivais e apresentações junto à banda Livres, palestras e realização de conferências.

Agenda

Jesus Live – Fernanda Brum e Livres em Manaus

Dia 24/03 (sábado) no Pódio da Arena da Amazônia, a partir das 19h

Ingressos a R$ 35 (meia) e R$ 50 (front stage) a venda em www.shoppingingressos.com / no Shopping da Bíblia e nas lojas Asya Fashion dos shoppings Sumaúma e Amazonas.