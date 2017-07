Manaus sedia Seminário sobre Dependência Química

No dia 28 de julho, a cidade de Manaus (AM) sediará uma edição do Seminário sobre Dependência Química, evento promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). O encontro acontecerá na Unidade Regional da SBB em Manaus e é voltado para representantes de comunidades terapêuticas, organizações que trabalham com a temática, órgãos públicos, profissionais da área e dependentes químicos em recuperação, bem como seus familiares.

Entre os destaques da programação estão as palestras “Terapia comunitária”, com o assistente social Jaime Pires da Costa Junior, e “Resgate de vida pela Palavra de Deus”, com o pastor e advogado Epitácio da Silva Almeida.

“O Seminário sobre Dependência Química é uma oportunidade para quem quer compreender mais sobre o processo de recuperação e como a Bíblia pode servir de ferramenta e fonte de esperança durante essa caminhada”, observa Erní Seibert, secretário de Comunicação, Ação Social e Arrecadação da SBB.

Os telefones para inscrições e informações são 0800 727 8888 e (92) 3131-3405.

Confira a programação completa:

Ø 8h30 – Boas-vindas: Lenise Bezerra, analista de Projetos Sociais da SBB

Ø 8h35 – Reflexão bíblica

Ø 8h50 – Café da manhã

Ø 9h30 – Palestra “Terapia comunitária”: Jaime Pires da Costa Junior, assistente social da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas (VEMEPA) do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ø 10h30 – Palestra “Resgate de vida pela Palavra de Deus”: Epitácio da Silva Almeida, pastor, advogado, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e executor do projeto Despertar, em parceria com a SBB

Ø 11h15 – Encerramento