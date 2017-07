Manauscult apresenta nova data para Festival Folclórico do Amazonas

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) apresentou a nova data para a realização do 61º Festival Folclórico do Amazonas, durante reunião com o Grupo de Gestão Integrada (GGI). Agora, as apresentações ocorrerão de 28 de julho a 9 de agosto, no Anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

A alteração atende a solicitação da maioria dos grupos e associações folclóricas que se apresentarão no festival. Mais de 80 cirandas, quadrilhas, danças nordestinas, internacionais e outros das categorias Bronze e Prata comandarão o festival que, pela primeira vez, será realizado na Ponta Negra. Todos os grupos foram contemplados pelo Edital lançado pela Manauscult e receberão apoio financeiro.

Durante reunião na sede da Casa Militar, na Compensa, zona Oeste, realizada na última terça-feira, 11/7, o diretor de Cultura da Manauscult, Márcio Braz, divulgou uma prévia do plano operacional para realização do evento.

Participaram da reunião representantes da Casa Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Defesa Civil, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

O Festival

Além da apresentação dos grupos folclóricos da Categoria Prata e Bronze, o 61º Festival Folclórico do Amazonas terá na programação de abertura, show da Banda Carrapicho e a presença das Cirandas de Manacapuru, uma parceria da Manauscult e da Secretaria Municipal de Turismo de Manacapuru. As apresentações ocorrerão, diariamente, das 20h a 0h.

Quem for ao local durante o festival poderá visitar também as 30 barracas da feira gastronômica que será montada no Anfiteatro. O regulamento está disponível no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com/editais.