A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) divulgou o resultado da avaliação da Comissão Técnica que julgou a apresentação e o portfólio dos artistas do Boi Manaus 2017. No total foram avaliados 27 artistas e grupos.

Pela avaliação da Comissão, os três últimos classificados com menor pontuação não se apresentarão na programação oficial do Boi Manaus 2018, conforme acertado em reunião com os próprios artistas. As três vagas deverão ser preenchidas em acordo com os artistas no próximo ano.

Na avaliação, as apresentações tiveram peso 2 e o portfólio peso 1. Os cantores foram avaliados quanto ao repertório, desenvolvimento (figurino, coreografia, interação com o público) e qualidade musical. Já os grupos Kamayurá e Kuarup foram avaliados quanto ao repertório, coreografia, conjunto (adereços, destaques, efeitos, figurino) e qualidade musical (banda, cantor e arranjos).

Quanto ao portfólio foi levada em consideração a discografia, agenda de apresentações comprovadas em Manaus e fora da cidade, composição e produção autoral.

Dos cinco membros que integram a comissão, três nomes surgiram a partir de indicação dos representantes da Associação dos Artistas do Boi Bumbá e dois indicados pela Manauscult. Por decisão da Comissão Técnica, as notas de um dos jurados foi invalidada pelo fato do mesmo ter emitido sua opinião em suas redes sociais. Em consenso, os demais membros optaram em não considerar as notas de dois dias desse jurado, relacionadas à apresentação, a fim de manter a legalidade e isenção do processo.

O artista e diretor teatral, Francis Madson, um dos jurados da comissão destacou que esse projeto de curadoria permitiu aos artistas do Boi Manaus um processo de reinvenção que levou mais qualidade para as apresentações. E destacou que novos nomes do Boi-Bumbá poderão ter a mesma oportunidade de se apresentar no evento a partir do próximo ano.

“Este foi um convite que nos colocou grande responsabilidade, porque avalia critérios que requerem muita atenção e comprometimento para que todos possam ser avaliados da melhor forma possível. É um processo difícil, pois muda a lógica de pensar. Entretanto, como esse processo foi discutido e os artistas entenderam a proposta em comum acordo, eu acredito que eles se permitiram uma reinvenção e deram uma nova abordagem, uma dimensão maior a este evento. Acredito ainda que a curadoria vai abrir espaço para novos artistas e que eles possam ter a mesma oportunidade”, comentou o jurado.

Já o radialista Cid Soares, também jurado, destacou as etapas do processo e a qualidade dos artistas envolvidos e suas apresentações.

“Meu nome foi escolhido em comum acordo entre os artistas que já me conhecem desde a época de rádio. Fiquei satisfeito em participar desse processo, onde vejo pessoas importantes e sérias envolvidas em tudo isso. O processo de julgamento foi muito difícil até porque tem muitos artistas de qualidade. Mas, esse processo, em diferentes etapas, mostra que realmente existe uma capacidade muito grande de pensar a festa para melhor e juntar os melhores nomes”, destacou o jurado.

Os artistas que tiverem interesse poderão solicitar suas notas por meio de documento à Manauscult.

Classificação Final

1. Carrapicho

2. Carlos Batata

3. Sebastião Jr.

4. Israel Paulain

5. Mara Lima

6. Jr. Paulain

7. Márcia Siqueira

8. Prince do Boi

9. Helen Veras

10. Grupo A Toada

11. Ricardo Lyra

12. Carlinhos do Boi

13. Cézar Pinheiro

14. Fábio Casagrande

15. Arlindo Jr.

16. David Assayag

17. Robseon Jr.

18. Edilson Santana

19. Fabiano Neves

20. Leonardo Castelo

21. Renato Freitas

22. Klinger Araújo

23. P.A. Chaves

24. Canto da Mata

25. Tony Medeiros

26. Grupo Kuarup

27. Grupo Kamayurá