A ministra Rosa Weber determinou que sejam cassados imediatamente os diplomas de governador e vice-governador do Amazonas, de José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (PSD), respectivamente. Na decisão foi divulgada nesta segunda-feira (08). A magistrada exige o cumprimento imediato do afastamento mesmo sem a publicação do acórdão pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A solicitação para o afastamento foi apresentado pelo senador Eduardo Braga (PMDB) e se refere à decisão do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Ordinário nº 2246-61.2014/AM, que ocorreu no último dia 04 de maio.