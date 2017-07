Moana e Maui vão agitar o Parque da Criança com Show Musical e Sessão de fotos neste fim de semana

Neste domingo, 16/7, Moana e Maui vão agitar o Parque Cidade da Criança, no Aleixo, na zona Centro-Sul, com show musical às 17h, seguido de sessão de fotos com os personagens, das 17h30 às 18h30.

A programação que começa no sábado terá início às 14h e vai até às 19h30 com Pintura Facial, Brincadeiras Populares, Oficina de Origami, entre outras atividades.

O show vai ser realizado pela Companhia Saltimbancos juntamente com a Turma do Parque. A protagonista será interpretada pela atriz amazonense, Caroline Viana e Maui por William Robattini, que também é o diretor artístico do espetáculo.

O parque é administrado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e fica na Rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo.

HORÁRIOS

SÁBADO

14h30 às 16h: Pintura Facial (com distribuição de senha), no Teatrinho.

15h30 às 16h: Oficina de Origami na Biblioteca

16h10 às 17h10: Treinamento Pirata, no Forte Apache.

17h30 às 18h15: Cineminha, na Casa Laranja.

18h30 às 19h30: Zumba Family, no Hall de Entrada.

DOMINGO

14h30 às 16h: Pintura Facial (com distribuição de senha), no Teatrinho.

15h30 às 16h: Oficina de Origami na Biblioteca.

17h às 17h30: Contação de História: Moana na Vila Feliz.

17h30 às 18h30: Sessão de Fotos com Moana no Teatrinho.

18h30 às 19h30: Brincadeiras Populares no Hall de Entrada e Cineminha na Casa Laranja.