Morte de mulher de 32 anos encontrada morta em terreno baldio é investigada pela Polícia Civil

A equipe de investigação da 39° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes (município localizado 113 quilômetros em linha reta da capital), sob o comando do delegado Alon Jeferson Michaleski, iniciaram neste sábado (08), o trabalho de investigação sobre a morte de Franciete Souza da Silva, 32, ocorrido naquela cidade.

De acordo com a autoridade policial, na manhã deste sábado, a irmã da vítima, Arlinda Souza da Silva, 24, compareceu aquela unidade policial para comunicar que Franciete foi encontrada morta em um terreno baldio nas proximidades de um hotel, na região do porto do município.

Alon Jeferson informou que a mulher apresentava marcas de violência no corpo. “Segundo a irmã, a vítima era viúva e mantinha uma relação com um homem conhecido na cidade como ‘Cabeludo’, que está sendo procurado e é o principal suspeito do crime”, disse.

O delegado de Autazes informou, também que a principal linha de investigação trata-se de um possível crime passional, porém não estão descartados outros possíveis motivos para o crime.