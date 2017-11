A 3ª Mostra do Cinema Amazonense começa no próximo dia 30 de novembro, com uma noite de abertura especial: um dos clássicos da produção local, ‘A Selva’, de 1970, será exibido com a presença do escritor e diretor do filme, Márcio Souza.

A sessão é gratuita e acontece a partir das 19h, no Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida Sete de Setembro, nº 377, Centro. Márcio Souza comentou que é uma semana dedicada ao cinema produzido no Amazonas, onde serão apresentadas produções mais antigas, pioneiras daqui.

Após a sessão do filme, Márcio Souza participará de um bate-papo aberto ao público, conduzido pelo professor e realizador audiovisual Gustavo Soranz. Segundo Soranz, a ideia é ouvir o Márcio sobre como surgiu a possibilidade de fazer o longa e curiosidades sobre os bastidores. Inicialmente, o projeto seria feito pelo Cacá Diegues, porém, ele precisou abandonar ‘A Selva’ para rodar ‘Joana Francesa’ com a Jeanne Moreau.

Adaptação do romance do escritor português Ferreira de Castro, ‘A Selva’ conta a história de Alberto, um jovem português que está exilado em Belém, no Pará. Através de seu tio, ele é contratado para trabalhar no seringal de Juca Tristão, em pleno coração da Amazônia. Já no seringal, Alberto fica sob a proteção de Firmino, indo trabalhar no armazém local e enfrentando dificuldades para se adaptar. Logo ele se envolve com Dona Yayá, a esposa do gerente local.

Criada em 2015, a Mostra do Cinema Amazonense é organizado pela própria classe artística local, a partir do Fórum do Audiovisual, e tornou-se o principal espaço para diretores, atores e produtores do Estado apresentarem seus projetos e debaterem o rumo do setor. Este ano, a Mostra conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A programação acontece de 30/11 a 3/12, no Les Artistes Café Teatro, sempre a partir das 19h, com exibições de filmes locais e debates. A entrada é gratuita.