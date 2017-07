Motorista desvia de pedestre, bate ônibus em muro e 10 passageiros ficam feridos

O ônibus da linha 230, que pertence a empresa São Pedro, colidiu com um muro, na manhã desta quinta-feira (13), e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas com a colisão. De acordo com testemunhas, o motorista do coletivo desviou de uma pessoas que tentou atravessar na frente do ônibus e ele acabou batendo o veículo.

O acidente ocorreu na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado para abrir a porta do coletivo que ficou obstruído. Algumas pessoas passaram mal.

Informações preliminares da direção do Samu confirmaram o uso de dez ambulâncias, entre elas Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), para o atendimento de múltiplas vítimas. No total, dez vítimas foram socorridas e encaminhadas pelo Samu para hospitais – quatro pessoas para o HPS 28 de Agosto; dois pessoas para o Platão Araújo; três pessoas para o HPS João Lúcio e uma pessoa para o Hospital Rio Negro. Nenhum caso estava gravíssimo ou apresentava risco de morte durante o atendimento, apesar da presença de fraturas e escoriações.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram deslocados para a área. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) informou que o ônibus era da empresa São Pedro e que fazia o trajeto bairro/centro. O órgão informou ainda que acompanhará o caso, aguardando o resultado da perícia da Polícia Civil para saber as causas do acidente e adotar as providências necessárias.