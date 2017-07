Motorista dorme no volante, bate em poste e carro explode na AM-010

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dois homens ficaram feridos e foram resgatados pelos bombeiros do Amazonas após um grave acidente no quilômetro 47 da AM-010, na manhã desta sexta-feira (14), próximo do município de Rio Preto da Eva.

De acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros, o condutor Rafael Rodrigo da Silva do veículo acabou dormindo no volante, saiu da pista e bateu fortemente em um poste. A batida foi tão forte que o veículo explodiu minutos depois da colisão e ficou totalmente destruído. José Célio da Silva, 37 anos, era o passageiro e também ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 7h. A equipe chegou ao local em 15 minutos e fez o resgate das vítimas, que foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus.