O terminal de logística de cargas do Aeroporto Internacional de Manaus registrou aumento de 42% na movimentação de volumes no primeiro trimestre deste ano. Foram processadas, de janeiro a março, mais de sete mil e quinhentas toneladas de mercadorias, contra cinco mil e quinhentas toneladas no mesmo período do ano passado.

Para o gerente de carga do Eduardo Gomes, Nilson Teixeira, esse resultado se deve ao trabalho de prospecção e fidelização de clientes do Teca manauara.

“Em virtude de um trabalho que a gente vem fazendo desde o início do ano passado, onde a gente passou a ter um contato mais próximo com os clientes, passamos a visitá-los, a mostrar a importância da Infraero para o processo de importação. E esses clientes passaram a dar uma olhada diferenciada pra nessa atividade e com isso a gente conseguiu trazer alguns importadores que antes não trabalhavam com a gente; além do cenário econômico também que tá favorecendo a esses números positivos”.

Entre operações de importação e exportação, o destaque ficou para o segmento de importação, que apresentou alta de 47% no volume de mercadorias importadas.

O terminal de logística de Manaus é o maior complexo de carga da Rede Infraero e o terceiro mais movimentado do país.