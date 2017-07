A equipe de investigação do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), coordenada pelo delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, com o apoio de investigadores da 1ª Seccional Sul, cumpriu na manhã desta quinta-feira, dia 13, por volta das 11h, mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em nome de Ana Karen Cezar Pinto, 40. O fato ocorreu na Rua Professor João Leda, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital.

De acordo com o titular do 2º DIP, o mandado de prisão em nome de Ana Karen foi expedido hoje, dia 13 de julho, pela juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota, da 1ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute).

Goes explicou que Ana Karen foi presa, por tráfico de drogas, em 25 de novembro de 2010 e, após ser beneficiada com liberdade provisória, desapareceu. Por conta disso, o processo em nome dela ficou suspenso durante alguns anos.

“Assim que obtivemos informações sobre a localização da mulher comunicamos a juíza responsável pelo processo para fins de emissão de mandado de prisão preventiva, cumprido no dia de hoje”, declarou a autoridade policial.

Ana Karen foi indiciada por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ela será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irá permanecer à disposição da Justiça.